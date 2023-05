Repas dansant Grange de Lanquais, 4 juin 2023, Lanquais.

Repas dansant avec l’orchestre Roberty.

Menu : apéritif (kir), velouté d’asperges, cassolette aux fruits de mer gratinée, trou périgourdin, rôti de veau sauce aux cèpes, pommes dauphines et haricots verts, salade, plateau de fromage, profiteroles au chocolat, café. Vin rouge et rosé.

2023-06-04

Grange de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner and dance with the Roberty orchestra.

Menu : aperitif (kir), asparagus soup, seafood cassolette au gratin, trou périgourdin, roast veal with cep sauce, pommes dauphines and green beans, salad, cheese platter, chocolate profiteroles, coffee. Red and rosé wine

Cena y baile con el grupo Roberty.

Menú: aperitivo (kir), velouté de espárragos, cassolette de marisco gratinado, trou périgourdin, ternera asada con salsa de ceps, pommes dauphines y judías verdes, ensalada, tabla de quesos, profiteroles de chocolate, café. Vino tinto y rosado

Tanzmahl mit dem Orchester Roberty.

Menü: Aperitif (Kir), Spargelvelouté, Cassolette mit gratinierten Meeresfrüchten, Trou Perigourdin, Kalbsbraten mit Steinpilzsauce, Dauphine-Kartoffeln und grünen Bohnen, Salat, Käseplatte, Schokoladenprofiteroles, Kaffee. Rot- und Roséwein

