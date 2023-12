Randonnée à AJAT organisée par les pieds dans l’herbe Lanouaille Catégories d’Évènement: Dordogne

Randonnée à AJAT organisée par les pieds dans l'herbe Lanouaille, 4 décembre 2023, Lanouaille. AJAT : Boucle de Bois nègre,

12,6 km. RDV 14 h, place du Monument aux morts (château).

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



AJAT: Bois nègre loop,

12.6 km. RDV 2 pm, place du Monument aux morts (château) AJAT: Bucle Bois nègre,

12,6 km. RDV 14h, place du Monument aux morts (château) AJAT: Schleife von Bois nègre,

AJAT: Schleife von Bois nègre,

12,6 km. RDV 14 Uhr, Place du Monument aux morts (Schloss)

