Randonnée à St-Cyr-les-Champagnes organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille Catégories d’Évènement: Dordogne

Lanouaille Randonnée à St-Cyr-les-Champagnes organisée par Les Pieds dans l’herbe. Lanouaille, 4 décembre 2023, Lanouaille. Lanouaille,Dordogne 07 janvier : St-Cyr-les-Champagnes : Boucle Lo sendadro dau Verdier 5,5 km. RDV 14 h, parking salle des fêtes.

Goûter galettes.

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . . Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



january 07: St-Cyr-les-Champagnes: Lo sendadro dau Verdier loop 5.5 km. RDV 2 pm, salle des fêtes parking lot.

Snack galettes 07 de enero: St-Cyr-les-Champagnes: Lo sendadro dau Verdier loop 5,5 km. Punto de encuentro a las 14h, parking de la salle des fêtes.

Degustación de tartas 07. Januar: St-Cyr-les-Champagnes: Rundweg Lo sendadro dau Verdier 5,5 km. RDV 14 Uhr, Parkplatz Festsaal.

Goûter galettes Mise à jour le 2023-11-30 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Lanouaille Autres Adresse Ville Lanouaille Departement Dordogne Lieu Ville Lanouaille latitude longitude 45.392176;1.139211

Lanouaille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanouaille/