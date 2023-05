Randonnée à Saint Germain des Prés organisée par Les Pieds dans l’herbe. Catégories d’évènement: Dordogne

Lanouaille

Randonnée à Saint Germain des Prés organisée par Les Pieds dans l’herbe., 6 novembre 2023, Lanouaille. 06 novembre : SAINT GERMAIN DES PRES. Boucle du viaduc. 9 km. RDV 14 h place de la mairie..

2023-11-06 à ; fin : 2023-11-06 . . Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



november 06 : SAINT GERMAIN DES PRES. Loop of the viaduct. 9 km. RDV 14 h place de la mairie. 06 de noviembre: SAINT GERMAIN DES PRES. Circuito del viaducto. 9 km. Punto de encuentro a las 14h en el ayuntamiento. 06. November: SAINT GERMAIN DES PRES. Rundweg um das Viadukt. 9 km. RDV 14 Uhr Place de la mairie (Rathausplatz). Mise à jour le 2023-05-10 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lanouaille Autres Adresse Ville Lanouaille Departement Dordogne Lieu Ville Lanouaille

Lanouaille Lanouaille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanouaille/

Randonnée à Saint Germain des Prés organisée par Les Pieds dans l’herbe. 2023-11-06 was last modified: by Randonnée à Saint Germain des Prés organisée par Les Pieds dans l’herbe. 6 novembre 2023 Lanouaille

Lanouaille Dordogne