Visite du Rucher d’Artémis 29 rue du Pont Laveyras, 15 août 2023, Lanouaille.

« Découverte et observation du monde des abeilles, en tenue d’apiculteurs. Pour petits et grands. Expérience inoubliable au plus proche des abeilles. Explication de la récolte du miel et dégustation. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

10 euros par adulte et 8 euros enfant -12 ans.

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . .

29 rue du Pont Laveyras

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Discovery and observation of the world of bees, in beekeeper’s clothing. For children and adults. Unforgettable experience close to the bees. Explanation of the honey harvest and tasting. Reservation required at the tourist office.

10 euros per adult and 8 euros per child -12 years old

« Descubrimiento y observación del mundo de las abejas, vestido de apicultor. Para niños y adultos. Una experiencia inolvidable cerca de las abejas. Explicación de la cosecha de miel y degustación. Es necesario reservar en la oficina de turismo.

10 euros por adulto y 8 euros para menores de 12 años

« Entdeckung und Beobachtung der Welt der Bienen, in Imkerkleidung. Für kleine und große Kinder. Unvergessliches Erlebnis in unmittelbarer Nähe der Bienen. Erklärung der Honigernte und Verkostung. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

10 Euro pro Erwachsener und 8 Euro Kind -12 Jahre

Mise à jour le 2023-02-20 par Isle-Auvézère