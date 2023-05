Contes sous la yourte Hameau des Cheyroux, 26 juillet 2023, Lanouaille.

Alani, la conteuse, vous propose des contes pour tout public, petits comme grands, dans sa yourte, posée dans un parc ombragé.

Sur inscription. Participation libre..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . .

Hameau des Cheyroux

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alani, the storyteller, offers tales for all audiences, young and old, in her yurt, set in a shady park.

On registration. Free participation.

Alani, la cuentacuentos, ofrece cuentos para todos los públicos, jóvenes y mayores, en su yurta, situada en un parque sombreado.

Inscripción obligatoria. Participación gratuita.

Die Märchenerzählerin Alani bietet Ihnen in ihrer Jurte, die in einem schattigen Park steht, Märchen für jedes Publikum, ob groß oder klein, an.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-04-27 par Isle-Auvézère