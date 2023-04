Eté actif – balade à poney Paulhiac, 25 juillet 2023, Lanouaille.

Pedro notre encadrant vous présente ses amis les poneys ! Avec eux, les enfants s’amuseront avec des slaloms, jeux de balle et petites balades.

Ouvert aux enfants de 4 ans à 12 ans.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 12€, paiement à la réservation..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 18:00:00. .

Paulhiac

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pedro, our supervisor, introduces you to his friends the ponies! With them, the children will have fun with slaloms, ball games and little rides.

Open to children from 4 to 12 years old.

Reservation required at the Tourist Office, limited number of places.

Price 12?, payment at the reservation.

Pedro, nuestro supervisor, te presenta a sus amigos los ponis Con ellos, los niños se divertirán con slaloms, juegos de pelota y pequeños paseos.

Abierto a niños de 4 a 12 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo, número de plazas limitado.

Precio 12?, pago en el momento de la reserva.

Pedro, unser Betreuer, stellt Ihnen seine Freunde, die Ponys, vor! Mit ihnen werden sich die Kinder bei Slaloms, Ballspielen und kleinen Spaziergängen vergnügen.

Offen für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

Reservierung im Fremdenverkehrsamt erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Preis 12?, Zahlung bei der Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-15 par Isle-Auvézère