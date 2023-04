Randonnée animée sur le thème de la forêt Le Puy, 7 mai 2023, Lanouaille.

Le parcours autour du site de Lalande du Courant sera animé par Véronique, guide nature..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:30:00. .

Le Puy

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The route around the site of Lalande du Courant will be animated by Véronique, nature guide.

El recorrido por el yacimiento de Lalande du Courant correrá a cargo de Véronique, guía naturalista.

Der Rundgang um den Standort Lalande du Courant wird von der Naturführerin Véronique geleitet.

