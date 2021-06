Valréas Valréas Valréas, Vaucluse L’anomalie Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

L'anomalie Valréas, 1 juillet 2021, Valréas.
Rue Frédéric Mistral Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas Vaucluse Valréas Lecture dans le cadre du Festival Culturissimo.

Dominique Pinon, acteur fétiche de Jeunet, nous fait découvrir l’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020. +33 4 90 35 33 33 dernière mise à jour : 2021-06-15 par

