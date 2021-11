Arthez-de-Béarn Médiathèque d'Arthez de Béarn Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques L’anomalie de Hervé le Tellier… de médiathèque en médiathèque Médiathèque d’Arthez de Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

### L’anomalie de Hervé le Tellier… ### de médiathèque en médiathèque **Par le Théâtre des Lumières** En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Roman virtuose, _L’anomalie_ © Editions Gallimard, Goncourt 2020, explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe…. Pour les Nuits de la lecture, les comédiens vous invitent à un double voyage à travers le texte et le territoire. Suivez-les dans leurs pérégrinations de médiathèque en médiathèque pour savoir ce qu’il adviendra de Blake, Lucie et Victor. Une lecture originale, émouvante et mouvementée ! Si vous n’avez pas de moyen de transport, contactez-nous. Samedi 22 janvier à 14h45 – début du spectacle Médiathèque d’Arthez-de-Béarn à 16h – milieu du spectacle Médiathèque du MI[X] à Mourenx à 17h – fin du spectacle Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez

Les différents lieux de spectacle ne sont pas accessible à pied, prévoir un moyen de transport. Si vous n’en avez pas, contactez-nous

