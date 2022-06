L’annonce faite à Marie – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 13 octobre 2022, Nantes.

Horaire : 20:00 21:45

de 5 € à 65 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l'unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h) Représentations :Dimanche 9 octobre 2022 à 16h (garderie gratuite à partir de 3 ans)Mardi 11 octobre 2022 à 20hJeudi 13 octobre 2022 à 20hVendredi 14 octobre 2022 à 20h

Opéra – Création mondiale.Pour son premier opéra, le compositeur Philippe Leroux jette son dévolu sur un authentique « mystère » : ainsi se présente en effet « L’Annonce faite à Marie », décrite par Paul Claudel comme un « drame de la possession d’une âme par le surnaturel ».Paul Claudel, dont l’œuvre est indémêlable de sa foi chrétienne, revisite ici la figure de la Vierge. À la suite d’un chaste baiser d’adieu accordé à un hôte de son père, la sage Violaine contracte la lèpre. Recluse dans une léproserie et rejetée de tous, elle n’en pardonnera pas moins leurs offenses à ceux qui l’ont reniée. Un soir de Noël, elle accomplit des miracles – à commencer par rendre la vie à un nouveau-né, fille d’une sœur qui pourtant la déteste et d’un ancien fiancé qui l’a quittée. Dans ce drame, écrit la metteuse en scène Célie Pauthe, « désir d’élévation et pulsions sauvages, chair et esprit, ciel et terre se livrent un corps-à-corps cherchant à faire synthèse, quête d’une vie, et d’une œuvre ». Philippe Leroux et Célie Pauthe ont du reste voulu convoquer sur scène Claudel lui-même. Le premier en recréant sa voix qui, aussi mélodique que rocailleuse, se mêle par moments à celle des interprètes, la seconde en replongeant le drame dans son Tardenois natal. Ainsi le dramaturge est là, engageant avec ses personnages un dialogue secret, tel un spectre veillant sur eux, à défaut de leur être bienveillant. Dans cette partition tout à la fois intimiste et vertigineuse, le compositeur donne vie à ce que Claudel appelait un « opéra de parole », dialogue entre drame et poésie, entre son et signifiant, entre voix et souffle. Distribution : Direction musicale : Guillaume Bourgogne Mise en scène : Célie PautheAssistance à la mise en scène : Solène Souriau Scénographie : Guillaume Delaveau Réalisation électronique : Carlo Lorenzi Costumes : Anaïs Romand Lumières : Sébastien Michaud Images : François Weber Dramaturgie : Denis LoubatonLivret : Raphaèle Fleury d’après l’œuvre de Paul Claudel Violaine Vercors : Raphaële Kennedy, soprano Mara Vercors : Sophia Burgos, mezzo-soprano Elisabeth Vercors : Els Janssens Vanmunster, mezzo-soprano Anne Vercors : Marc Scoffoni, baryton Jacques Hury : Charles Rice, baryton Pierre de Craon : Vincent Bouchot, ténor Ensemble CairnÉlectronique Ircam Construction du décor et fabrication des costumes : Angers Nantes Opéra Opéra en français, surtitré Durée : 1h45

