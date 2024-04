L’anniversaire des Popotes du Dimanche Die, dimanche 7 avril 2024.

L’anniversaire des Popotes du Dimanche Die Drôme

La première « Popote du Dimanche » c’était il y a tout juste un an à Die! En un an nous avons préparé et servis plusieurs milliers de repas, travaillé avec les produits de plus de 50 producteurs locaux.. Venez cuisiner avec nous dès 9h sur la place !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Place de la République

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laura0687@gmail.com

L’événement L’anniversaire des Popotes du Dimanche Die a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme du Pays Diois