L’anniversaire de Lapinou, 14 janvier 2023, .

L’anniversaire de Lapinou



2023-01-14 16:30:00 16:30:00 – 2023-01-14

EUR 8 10 Bientôt, il y aura la rentrée à l’école. Mais puisque qu’aujourd’hui, c’est encore les vacances, on va fêter ça en musique. Sorti de son chapeau, il sera le plus beau !



Tous ses amis du monde entier sont venus le voir : il y a Fredo, le singe rigolo qui ne veut rien d’autre que des bananes, Coco le perroquet qui fait que répéter, Célestin le pingouin qui vient de loin, et Léon le raton qui décide de faire le clown. Ils lui font la surprise mais il ne faut pas oublier le gâteau ! On compte sur vous pour chanter la chanson d’anniversaire…



Pour ces nouvelles aventures de Lapinou, tours de magie et nouveaux personnages viennent nous rendre visite.



Au fil de l’histoire, les personnages s’installent dans l’univers de la conteuse, et prennent vie devant les enfants. Tout un petit monde de marionnettes et de contes, agrémenté de comptines et d’accompagnements musicaux : sanza, petite guitare, bâton de pluie, maracas, xylophone, et grelots.



De 1 à 3 ans [durée 25 min]

Aujourd’hui, c’est le grand jour : Lapinou à 3 ans !

dernière mise à jour : 2022-11-21 par