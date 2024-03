L’ANNIVERSAIRE DE CAPUCINE ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, lundi 15 avril 2024.

Capucine fête son anniversaire et revient enchanter les tout-petits avec un voyage musical, plein de douceur et de poésie.Capucine part à la recherche de ses bougies d’anniversaire dans son jardin ! L’occasion pour elle de chanter de belles comptines au fil de ses rencontres extraordinaires. Aujourd’hui, Capucine a 3 ans ! Mais sa maman l’a prévenue : pas de fête avant la sieste ! Alors Capucine s’endort, et rêve de son goûter d’anniversaire avec ses amis, de son gâteau avec ses 3 bougies… mais les bougies ont disparu ! Capucine pourra heureusement compter sur ses amis l’escargot, le hérisson, ou encore l’araignée Gypsie pour l’aider à les retrouver ! Suivez Capucine dans son aventure, où chaque nouvelle rencontre sera l’occasion de chanter une nouvelle comptine ! Une parenthèse enchantée pour un spectacle enchanteur, haut en couleurs !Une valeur sûre, où les tout-petits prennent part au spectacle depuis leur fauteuil, en reprenant en choeur ces ritournelles indémodables !Auteur : Alexandre Vaz Artistes : Stéphanie PierronMetteur en scène : Alexandre Vaz

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-15 à 10:30

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77