L’anniv’ à LouLou Arbois, 27 décembre 2022, Arbois .

L’anniv’ à LouLou

Place Notre-Dame Statue Pasteur Arbois Jura Statue Pasteur Place Notre-Dame

2022-12-27 18:30:00 – 2022-12-27 21:00:00

Statue Pasteur Place Notre-Dame

Arbois

Jura

EUR Le 27 décembre, jour d’anniversaire, soufflons ensemble les 200 bougies du père de l’oenologie moderne sur les terres arboisiennes, capitale des vins du Jura !

Le Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur a été l’occasion de rappeler et mettre en valeur le lien et l’attachement de Pasteur à Arbois. La cité arboisienne a souhaité rendre hommage à son illustre savant, lui qui aima profondément cette ville, dans laquelle la famille Pasteur s’installa dès 1830. Musées, associations et institutions se sont associés tout au long de l’année pour faire découvrir sa jeunesse, ses expériences, sa vie quotidienne au travers diverses animations qui ont rythmé l’année 2022 : expositions, conférences, déambulations théâtrales, ateliers scientifiques ….

Pour mettre en scène cette fête, la compagnie de théâtre de rue Le Pudding Théâtre apportera sa touche créative et emmènera le public dans une déambulation festive.

Statue Pasteur (place Notre-Dame), point de départ de la fête d’anniversaire et laissez-vous guider par les saynètes théâtrales qui vous emmèneront jusqu’au feu d’artifices tiré pour l’occasion. La soirée mettra un point d’honneur à rendre hommage au père de l’oenologie moderne, en rassemblant vignerons et Institut Pasteur … mais on n’en dira pas plus, soyez au rendez-vous ! Des surprises rythmeront cette belle soirée animée, musique et ambiance assurée !

Apportez votre plus beau chapeau et un briquet !

Statue Pasteur Place Notre-Dame Arbois

dernière mise à jour : 2022-12-16 par