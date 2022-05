Utiliser Linkedin pour le développement de votre entreprise Technopole Anticipa Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Utiliser Linkedin pour le développement de votre entreprise Technopole Anticipa, 3 juillet 2018 09:30, Lannion. Mardi 3 juillet 2018, 09h30 Sur place https://frenchtechbrest.typeform.com/to/ofnMmJ Workshop organisé par la French Tech Brest+ Dans le cadre de ses actions, la French Tech Brest+ organise le Mardi 3 Juillet 2018 à la technopole Anticipa à Lannion, une journée de workshop intitulée «** Utiliser Linkedin pour le développement de votre entreprise** ». L’atelier sera animé par Delphine Corre, Responsable pôle formation de l’agence Voyelle (centre de formation orienté autour du numérique) et aura pour objectif de vous aider à optimiser votre compte, développer sa visibilité et son réseau. Cette formation se fera sur une demi-journée et abordera les points suivants : LinkedIn : Comment ça marche ?

(Création et valorisation de son profil et de sa page entreprise) Développer son réseau sur LinkedIn son réseau régulièrement

(Recherche et import de contacts, faire grandir son réseau de manière régulière) Communiquer sur LinkedIn

(Stratégie de contenu et publication sous Pulse) Utiliser Linkedin pour prospecter, agrandir son réseau, recruter mais aussi construire sa marque d’entreprise. Lieu et horaire : Ce workshop est gratuit et aura lieu à la Technopole Anticipa (4 espace Ampère, Lannion) de 9h30 à 12h30. Votre inscription est donc obligatoire pour participer à la journée Inscription : ici Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor mardi 3 juillet 2018 – 09h30 à 12h30

