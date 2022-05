Form’action : la gestion du temps Technopole Anticipa Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Form’action : la gestion du temps Technopole Anticipa Lannion, 28 février 2020 09:30, Lannion. Vendredi 28 février 2020, 09h30 Sur place Cette Form’action s’adresse aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes, en cours de création, nouvellement créées, ou en développement (entreprise de moins de trois ans) accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. http://www.technopole-anticipa.com/Form-action-gestion-du-temps.html Form’action organisée dans le cadre des 7 Technopoles Bretagne Dans le cadre des 7 technopoles Bretagne, la technopole Anticipa vous invite une Form’action sur le thème de la gestion du temps qui aura lieu le vendredi 28 février 2020 de 09h30 à 17h30 à Lannion.(salle de réunion de la technopole). Le cabinet Sens&Co va vous apprendre à prioriser, anticiper et déléguer. • Connaissance de soi o Qui suis-je /qui constitue mon équipe ? o Quel est mon rapport au temps ? • Déléguer : une clé pour retrouver du temps o Les conditions de délégation :  La confiance  Le management situationnel  Fixer des objectifs SMART  Des sprints pas que pour le Scrum • Le management visuel agile : piloter l’avancement des projets o Projets&co o Entre Agilité et Industrialisation La form’action et les frais de restauration sont pris en charge avec le soutien financier de la Région Bretagne. Il est néanmoins demandé un chèque de caution d’un montant de 50€ TTC pour toute inscription. Votre inscription sera effective à réception du chèque établi à l’ordre de la Fédération des 7 Technopoles de Bretagne. Il vous sera restitué le jour de la formation. Celui-ci sera uniquement encaissé en cas d’annulation dans les 72 heures avant la date de la formation. Une seule inscription par entreprise peut être prise en compte. Technopole Anticipa Lannion 4 rue ampère 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes d’Armor vendredi 28 février 2020 – 09h30 à 17h30

