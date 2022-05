ATELIER : UX DESIGN : INTRODUCTION, ENJEUX ET « OPPORTUNITÉS » …UNE APPROCHE “DESIGN” DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR Technopole Anticipa Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

ATELIER : UX DESIGN : INTRODUCTION, ENJEUX ET « OPPORTUNITÉS » …UNE APPROCHE “DESIGN” DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR Technopole Anticipa Lannion, 24 mai 2019 10:00, Lannion. Vendredi 24 mai 2019, 10h00 Sur place Gratuit sur inscription obligatoire http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-Les-bonnes-pratiques-UI-UX-Design.html La technopole Anticipa en collaboration avec Grégoire Cliquet organise un atelier intitulée “Ux Design : Introduction, Enjeux et « Opportunités » AU PROGRAMME Grégoire Cliquet est responsable pédagogique en design d’interactivité depuis 2004, docteur en Sciences de l’ingénieur, il dirige depuis mars 2010 le premier « design Lab » de l’Ecole de design Nantes Atlantiques dédié au numérique : READi (Recherches Expérimentales Appliquées en Design d’interactivité). Supervision pédagogique de 3 cursus de Master en design MDes en « Interfaces Tangibles », « design & Réalité Virtuelle » et « Information design », développement de partenariats industriels et institutionnels (Orange, MAIF, SNCF, Université de Nantes…)

Expérience de plus 10 ans en enseignement des techniques 3d temps réel, sur l’évolution des IHM et en encadrement de projets en partenariats

Recherches et publications : Méthodes d'innovation + design & Réalité Virtuelle (Immersive Analytics = analyse de data en VR) Cet atelier sera animé par Grégoire Cliquet, Directeur Human Machine Design Lab.

