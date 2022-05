ATELIER RÉGLEMENTATION : JOYEUX ANNIVERSAIRE RGPD, ÊTRE OU NE PAS ÊTRE CONFORME… Technopole Anticipa Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

ATELIER RÉGLEMENTATION : JOYEUX ANNIVERSAIRE RGPD, ÊTRE OU NE PAS ÊTRE CONFORME… Technopole Anticipa Lannion, 21 mai 2019 11:00, Lannion. Mardi 21 mai 2019, 11h00 Sur place Gratuit sur inscription obligatoire http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-reglementation-joyeux-anniversaire-RGPD-etre-ou-ne-pas-etre-conforme.html a technopole Anticipa, en collaboration avec AvanceRapide organise un atelier réglementation intitulé « Joyeux anniversaire RGPD ! Etre ou ne pas être conforme… AU PROGRAMME Introduction contextuelle RGPD

Analyse coût/risque d’une mise en conformité ? Comment faire (soi-même, externalisé ?) ? Quel est le risque d’un point de vue probabilistique et financier ?

Des pistes pour se mettre en conformité par soi-même : les définitions de base, quels sont les documents, où trouver les sources, les articles essentiels… Cet atelier sera animé par David Vignal, expert RGPD, d’AvanceRapide. Technopole Anticipa Lannion 4 rue ampère 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes d’Armor mardi 21 mai 2019 – 11h00 à 12h30

