Atelier stratégie et performances financières Technopole Anticipa, 24 janvier 2020 09:30, Lannion. Vendredi 24 janvier 2020, 09h30 Sur place Sur Inscription http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-strategie-et-performances-financieres.html Et si on parlait stratégie et performances financières ? La Technopole Anticipa organise, en partenariat avec la Banque de France, un atelier : “Et si on parlait stratégie et performances financières ?”, qui aura lieu le vendredi 24 janvier 2020 de 9h30 à 12h00 à Lannion. Et si on parlait stratégie et performances financières ? Financement, Trésorerie, Transmission/Cession, Investissement, Compétitivité, Croissance ? Comment concilier stratégie et performances financières ? Comment optimiser sa croissance et sa trésorerie ? Venez rencontrer Jean-Hugues Bourdon, responsable des activités de services Bretagne de la Banque de France, et échangeons sur vos préoccupations de chef d’entreprise. * Programme & inscription Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor vendredi 24 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

