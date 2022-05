Atelier/ Jeu : Aventure entrepreneur de la Banque de France Technopole Anticipa Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Atelier/ Jeu : Aventure entrepreneur de la Banque de France Technopole Anticipa, 24 janvier 2020 14:30, Lannion. Vendredi 24 janvier 2020, 14h30 Sur place Sur Inscription http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-jeu-Aventure-Entrepreneur-de-la-Banque-de-France.html Le serious game de la Banque de France Pour vous familiariser à l’analyse financière, découvrez #Aventure Entrepreneur : le serious game de la Banque de France, le vendredi 24 janvier 2020 de 14h30 à 16h30 à Lannion dans la salle de réunion de la technopole. Avec ce jeu de plateau, mettez-vous dans la peau d’un entrepreneur : Embauchez, investissez, réagissez face aux aléas… Et découvrez l’impact de vos décisions sur la vie de votre entreprise Prenez-vous au jeu. Serez-vous le meilleur entrepreneur ? * Inscription Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor vendredi 24 janvier 2020 – 14h30 à 16h30

