Agilité en entreprise Technopole Anticipa, 14 novembre 2019 10:00, Lannion.

Jeudi 14 novembre 2019, 10h00 Sur place Sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/Agilite-en-entreprise.html

Technopole Anticipa

La technopole Anticipa et Armor Agile vous invite à découvrir l’univers de l’agilité en entreprise au travers d’un nouveau cycle de 4 ateliers pratiques et gratuits. Ces ateliers de 2h sont pour la plupart adaptés à tout type d’entreprise, que vous soyez du domaine du numérique ou non et que votre organisation applique déjà l’agilité ou non. Certains ateliers permettent aux entreprises déjà initiées à la démarche, d’aller plus loin.

Ces nouveaux ateliers, complémentaires à ceux proposés l’année dernière,sont construits indépendamment les uns des autres. Vous pouvez participer à tous ou sélectionner celui ou ceux qui vous intéressent le plus.

+ Programme

Atelier N°1 : « La culture agile : êtes-vous réellement agile dans votre organisation ? »Jeudi 26 septembre 2019 – 10h/12h

Atelier N°2 : « Scrum niveau avancé »Mardi 8 octobre 2019 – 10h/12h

Atelier N°3 : « La méthode Kanban pour optimiser le flux de travail de vos équipes »Jeudi 14 novembre 2019 – 10h/12h

Atelier N°4 : « La démarche DevOps »Jeudi 5 décembre 2019 – 10h/12h

En savoir plus : http://www.technopole-anticipa.com/Agilite-en-entreprise.html

Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor

jeudi 14 novembre 2019 – 10h00 à 12h00

Anticipa