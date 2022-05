Forum “le Trégor recrute” Salle des Ursulines – Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Forum “le Trégor recrute” Salle des Ursulines – Lannion, 7 mars 2020 09:30, Lannion. Samedi 7 mars 2020, 09h30 Sur place Sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/Le-Tregor-Recrute-reservez-votre-stand-et-recrutez-vos-futurs-collaborateurs.html Recrutez le profil adapté La prochaine édition du forum emploi-formation « Le Trégor recrute » se tiendra le samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 13h00 à Lannion (salle des Ursulines). Cette matinée a pour objectifs de mobiliser tous les acteurs de l’emploi et de la formation afin de sensibiliser le grand public aux offres d’emplois disponibles sur le territoire, de faciliter le contact simple et direct, de permettre aux entreprises et organismes de formation de mieux expliquer leurs offres et les voies d’accès aux métiers et enfin de communiquer sur les solutions en termes de mobilité, d’hébergement, … afin de lever les freins à l’emploi. 1040 visiteurs ont participé à la précédente édition. Les partenaires présents ont affichés un taux de satisfaction de 98%. Plus d’informations : http://www.technopole-anticipa.com/Le-Tregor-Recrute-reservez-votre-stand-et-recrutez-vos-futurs-collaborateurs.html Salle des Ursulines – Lannion Place des Patriotes, Venelle du Forlac’h, 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor samedi 7 mars 2020 – 09h30 à 13h00

Détails Heure : 09:30 - 13:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Salle des Ursulines - Lannion Adresse Place des Patriotes, Venelle du Forlac'h, 22300 Lannion Ville Lannion lieuville Salle des Ursulines - Lannion Lannion Departement Côtes-d'Armor

Salle des Ursulines - Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Forum “le Trégor recrute” Salle des Ursulines – Lannion 2020-03-07 was last modified: by Forum “le Trégor recrute” Salle des Ursulines – Lannion Salle des Ursulines - Lannion 7 mars 2020 09:30 Lannion Salle des Ursulines - Lannion Lannion

Lannion Côtes-d'Armor