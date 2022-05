Matinée son Orange Lannion, 29 janvier 2020 09:00, Lannion.

Mercredi 29 janvier 2020, 09h00 Sur place Sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/Matinee-Son-technologies-et-marches.html

Présentation et échanges sur les technologies et les marchés

Dans le cadre de la semaine internationale du Son, mise en oeuvre par l’UNESCO, la technopole Anticipa et le collectif Trégor Sonore s’associent pour une matinée de présentations et d’échanges sur les technologies, innovations et marchés de la filère Son qui aura lieu le mardi 28 janvier 2020 de 9h à 12h à Lannion (chez Orange).

La matinée mettra en avant des projets portés par des entreprises locales et bretonnes, des projets menés dans les laboratoires de recherche. Au-delà des aspects technologie et innovation, les présentations ainsi que la table ronde permettront de s’interroger sur le lien entre son et territoire : paysage sonore, psycho acoustique, etc.

PROGRAMME

9h00 : Café d’accueil

9h30 : Mot d’accueil

9h45 : Présentations de technologies et d’innovations (infrasons, acoustique sous-marine…)

11h15 : Table ronde « son et territoires : paysage acoustique et patrimoine sonore » animée par Trégor sonore

12h00 : Echanges et conclusion

Orange Lannion 2 avenue pierre marzin 22300 lannion 22300 Lannion Trohillio Côtes-d’Armor

mercredi 29 janvier 2020 – 09h00 à 12h00