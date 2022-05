Mer & Numérique Nokia – Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Mer & Numérique Nokia – Lannion, 8 juin 2018 09:00, Lannion. Vendredi 8 juin 2018, 09h00 Sur place Sur inscription https://bit.ly/2uv91K6 #Sécurité et surêté maritimes Le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Images et Réseaux, en partenariat avec la technopole Anticipa, proposent aux professionnels une journée d’échanges autour des thématiques du numérique pour la sécurité et la sûreté maritime. Cette journée aura lieu le vendredi 8 juin 2018, de 9h 16h à Lannion (chez Nokia), au lendemain des Rencontres territoriales de la cyber sécurité en Bretagne et de la visite du secrétaire d’état au Numérique, Mounir Mahjoubi*. Face aux enjeux de sécurisation des routes maritimes, de lutte contre les catastrophes ou les pollutions, de multiplication des actes de pirateries, et aux risques cyber encourus par la navigation autonome… de nouvelles technologies et usages doivent être imaginés. Internet des objets, réseaux de communication, capteurs, cyber-sécurité, drones … sont autant d’opportunités fortes pour des applications maritimes. Le 8 juin à Lannion, venez : Découvrir les enjeux de la sécurité/sûreté maritime ou les opportunités du numérique

Participer à des ateliers permettant de partager, vos projets, votre expérience et vos solutions

Echanger avec les startups et grandes entreprises du numérique et de la cyber sécurité ou de la mer, des professionnels ou structures institutionnelles

Rencontrer de potentiels clients, partenaires ou prospects Inscription : https://bit.ly/2uv91K6 Nokia – Lannion 2 rue de Broglie 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor vendredi 8 juin 2018 – 09h00 à 16h00

Détails Heure : 09:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Nokia - Lannion Adresse 2 rue de Broglie 22300 Lannion Ville Lannion lieuville Nokia - Lannion Lannion Departement Côtes-d'Armor

Nokia - Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Mer & Numérique Nokia – Lannion 2018-06-08 was last modified: by Mer & Numérique Nokia – Lannion Nokia - Lannion 8 juin 2018 09:00 Lannion Nokia - Lannion Lannion

Lannion Côtes-d'Armor