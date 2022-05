MEETUP RÉSEAU THÉMATIQUE FRENCH TECH #IOT : LES RÉSEAUX DE L’IOT Nokia – Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

MEETUP RÉSEAU THÉMATIQUE FRENCH TECH #IOT : LES RÉSEAUX DE L’IOT Nokia – Lannion, 17 mai 2018 13:30, Lannion. Jeudi 17 mai 2018, 13h30 Sur place http://www.technopole-anticipa.com/Meetup-Reseau-Thematique-French-Tech-IoT-les-reseaux-de-l-IoT.html Meetup IOT & Manufacturing La French Tech Brest plus a comme acteur du Réseau thématique French Tech, la Technopole Anticipa à Lannion. La technopole ainsi que 15* autres territoires portent le Réseau thématique French Tech IoT & Manufacturing. Ce réseau a inscrit dans sa feuille de route l’organisation de Meetups sur les territoires. Chaque membre va organiser sur son territoire un événement sur des thèmes complémentaires liés à l’IoT & Manufacturing. L’objectif de ces Meetups est de faire découvrir aux talents de la Tech les opportunités qu’offrent les startups du secteur Iot & Manufacturing et de faire connaitre les innovations de l’Iot & Manufacturing auprès des acteurs de l’écosystème breton. Pour Lannion, en tant qu’acteur historique des télécoms, le thème choisi pour le Meetup est « Les réseaux de l’IoT ». Il aura lieu le jeudi 17 mai 2018 de 13h30 à 17h à Lannion, chez Nokia. Nokia – Lannion 2 rue de Broglie 22300 Lannion 22300 Lannion Côtes-d’Armor jeudi 17 mai 2018 – 13h30 à 17h00

