TOURISME ET NUMÉRIQUE : 4ÈME ÉDITION Lannion – Nokia, 8 novembre 2018 10:00, Lannion. Jeudi 8 novembre 2018, 10h00 Sur place Sur inscription http://tourisme-et-numerique.bzh/ RENDEZ-VOUS LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 à LANNION Territoire labellisé FrenchTech, Lannion et plus largement la Bretagne sont reconnus pour leur écosystème numérique dynamique et la présence d’entreprises innovantes à fort potentiel. 4ème région touristique de France, la Bretagne est aussi plébiscitée pour la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine. Tourisme et numérique est l’EVENEMENT annuel breton qui a pour objectif de faire se rencontrer les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique. La journée a pour ambition de multiplier les réflexions et les échanges entre professionnels et de positionner la Bretagne comme pôle d’excellence Tourisme et Numérique. Un lieu unique pour une journée composée de conférences d’experts, pitchs et concours startups, rendez-vous BtoB, d’un village exposants, d’espace démo, de networking et de moments de convivialité. POURQUOI S’INSCRIRE ? Vous êtes un acteur du tourisme, une entreprise du numérique, une collectivité de Bretagne ou d’ailleurs ? Ne ratez pas ce rendez-vous annuel qui fait se rencontrer les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique et qui vous permettra de : Découvrir les enjeux et les tendances de l’innovation numérique dans les pratiques touristiques

Connaître des entreprises et solutions numériques déployées sur le marché du tourisme

Participer à des ateliers de créativité permettant de partager vos idées, vos projets, votre expérience et vos solutions

Echanger avec les startups, les entreprises du numérique, des professionnels du tourisme et les institutionnels

Pour plus d'informations, cliquez ICI Lannion – Nokia 4 rue louis de Broglie 22300 lannion 22300 Lannion Côtes-d'Armor jeudi 8 novembre 2018 – 10h00 à 17h30

