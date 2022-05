Rencontres Cybersécurité de Bretagne à Lannion Lannion – Nokia, 7 juin 2018 09:00, Lannion.

Les Rencontres Cybersécurité de Bretagne, qui se tiendront le 7 juin prochain à Lannion, seront ouvertes par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.

Organisées par le Cybercercle, sous l’impulsion d’Eric Bothorel, député des Côtes d’Armor, et en partenariat avec la Technopole Anticipa, ces Rencontres se dérouleront sur le campus Nokia. Elles permettront aux acteurs publics et privés de mieux connaître les enjeux de sécurité numérique auxquels ils sont aujourd’hui confrontés, et de mettre en œuvre les politiques adaptées pour faire face à des cybermenaces en pleine expansion. Elles seront également l’occasion de faire un point sur la directive NIS et le RGPD. La matinée sera dédiée à des débats sous forme d’exposés et de tables rondes, l’après-midi étant organisé autour de séminaires fermés et d’ateliers opérationnels.

Un espace de rencontres-démonstrations est organisé pour faciliter le développement du networking et permettre aux acteurs publics et privés de valoriser leur savoir-faire à travers des démonstrations.

Programme et inscription :

Lannion – Nokia 4 rue louis de Broglie 22300 lannion

