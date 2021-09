Journées européennes du Patrimoine à Lannion LANNION, 18 septembre 2021 10:00, Lannion.

Avec des visites guidées, des expositions, des balades contées, des jeux et animations pour enfants ! Laissez-vous porter par une riche programmation pour voyager dans le temps et dans la ville !

Les Journées européennes du patrimoine reviennent à Lannion les 18 et 19 septembre 2021 !

Avec des visites guidées ?, des expositions ?️, des balades contées?, des jeux et animations pour enfants ? , le patrimoine de Lannion s’offre et se révèle à vous. Pour le plaisir des yeux, des oreilles et du savoir, laissez-vous porter par une riche programmation, adaptée à tous, qui vous fera voyager dans le temps et dans la ville !

? Tout public et gratuit, explorer le patrimoine et son histoire n’a jamais été aussi passionnant ! ?

En partenariat avec APF France handicap, l’ARSSAT, le Calandre Club d’Armor, Les Diseurs de Contes, Kuzul ar Brezhoneg, Lannion-Tregor Communauté, Les Amis du Patrimoine religieux de Brélévenez, Loguivy-lès-Lannion Patrimoine et Maldoror

⬇️ PROGRAMMATION⬇️

?SAMEDI 18 SEPTEMBRE?

• ?10h // Remise du prix Langlais

→ rdv à la Chapelle des Ursulines

• ? 10h-12h30 et 14h-17h30 // Jeu de piste proposé par Lannion-Trégor Communauté : « Les Mystères de Moutik le petit dragon » [à partir de 6 ans]

→ rdv à l’Office de tourisme de Lannion

• ? 10h et 14h // Visite guidée proposée par l’ARSSAT : « Site Forn ar Ra – Servel »

→ rdv au parking de Forn ar Ra, accès route de Beg Léguer

• ? 14h // Balade contée proposée par les Diseurs de contes : « Les contes facétieux »

→ rdv devant l’ancien Tribunal

• ? 14h // Visite guidée proposée par l’ARSSAT : « Ploule’ch site du Yaudet, découverte du site naturel et archéologique »

→ rdv au parking du Yaudet

• ? 14h30 // Visite guidée proposée par l’ARSSAT : « Servel – visite de l’église et du chemin de prières »

→ devant l’église de Servel

• ? 14h30 – 16h30 // Jeu proposé par l’ARSSAT : « Le port de Lannion : de l’archéologue à l’historien » [8-12 ans]

→ rdv en salle 1 à l’Espace Sainte-Anne

• ? 14h30 et 16h puis 15h45 et 17h // Visite combinée proposée par l’ARSSAT : « À la découverte des Chapelle Saint Joseph et des Ursulines »

→ rdv 38 rue Jean Savidan puis au départ de la chapelle Saint-Joseph

• ? 14h30 – 17h // Visite guidée proposée par Loguivy-lès-Lannion Patrimoine : « De l’enclos paroissial à la tour de guet »

→ rdv sur le quai à sable

• ? 15h-18h // Visite commentée proposée par Les Amis du Patrimoine religieux de Brélévenez « Visite de l’église de Brélévenez »

• ?17h – 19h // Animation proposée par l’ARSSAT : « La course des corsaires au XVIIe siècle » [8-12 ans]

→ rdv en salle 1 de l’Espace Sainte-Anne

• ? 17h – 19h // Visite guidée proposée par l’ARSSAT : « Visite du port de Lannion »

→ rdv au pont Sainte-Anne

• ?️10h-12h30 et 14h-18h // Exposition de body-painting proposée par APF France Handicap : « J’image-in, j’extérieure-is »

→ rdv à la galerie d’exposition de l’Espace Sainte-Anne

?DIMANCHE 19 SEPTEMBRE?

• ?️ 9h – 10h30 // Exposition proposée par Calandre Club d’Armor : « Découvrez des voitures de collection »

→ rdv au parking Günzburg

• ? 9h50 // Balade contée proposée par Maldoror : « Sur les traces de Rozenn, l’espiègle »

→ rdv à l’Office de Tourisme

• ? 10h-12h30 et 15h-18h // Visite commentée proposée par Les Amis du Patrimoine religieux de Brélévenez « Visite de l’église de Brélévenez »

• ? 10h et 14h // Visite guidée proposée par l’ARSSAT : « Site Forn ar Ra – Servel »

→ rdv au parking de Forn ar Ra, accès route de Beg Léguer

• ? 14h // Visite guidée proposée par l’ARSSAT : « Ploule’ch site du Yaudet, découverte du site naturel et archéologique »

→ rdv au parking du Yaudet

• ? 14h30 et 16h // Visite combinée proposée par l’ARSSAT : « À la découverte des Chapelle Saint Joseph et des Ursulines »

→ rdv 38 rue Jean Savidan puis au départ de la chapelle Saint-Joseph

• ? 14h30 – 17h // Visite guidée proposée par Loguivy-lès-Lannion Patrimoine : « De l’enclos paroissial à la tour de guet »

→ rdv sur le quai à sable

• ?️ 16h30 – 18h // Exposition proposée par Calandre Club d’Armor : « Découvrez des voitures de collection »

→ rdv au quai à sable

⚠️ Le passe sanitaire à partir de 18 ans et le port du masque à partir de 11 ans seront obligatoires pour tous les événements des Journées européennes du patrimoine.

Le programme est susceptible d’être modifié.

? Rendez-vous le site web https://www.lannion.bzh/journees-du-patrimoine pour retrouver tous les détails.

