Morning Lab IUT de Lannion, 30 avril 2019 10:00, Lannion. Mardi 30 avril 2019, 10h00 Sur place Sur Inscription http://www.technopole-anticipa.com/Morning-Lab-Equipe-Druid-Irisa-modeles-et-algorithmes-pour-la-gestion-et.html A la rencontre de : Equipe DRUID-IRISA La technopole Anticipa et l’Irisa organisent une matinée d’échange avec l’équipe DRUID hébergées à l’IUT, intitulée Morning Lab qui aura lieu le vendredi 30 avril 2019 de 10 à 12h à l’IUT de Lannion. Programme : DRUID propose des modèles et des algorithmes pour la gestion et la qualification de données incertaines, participatives, interconnectées et massives (réseaux sociaux, réseaux de capteurs, flux Web, crowdsourcing, …). Les applications majoritairement abordées portent sur les données issues des plateformes de crowdsourcing et des réseaux sociaux. Présentation de l’équipe (présentation des projets)

Intelligence artificielle et données incertaines application aux réseaux sociaux et crowdsoursing

Vie privée, équité, interprétabilité et transparence des algorithmes

Systématiser l’humain dans la boucle (personnalisation et crowdsourcing)

Possibilités de collaboration

