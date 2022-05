Webinaire commercial : générer de nouveaux clients EN LIGNE Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Webinaire commercial : générer de nouveaux clients EN LIGNE, 9 juillet 2020 14:00, Lannion. Jeudi 9 juillet 2020, 14h00 Sur place Sur inscription https://bit.ly/2Aeq5HV La technopole Anticipa digitalise ses ateliers thématiques à destination des entreprises. Le prochain rendez-vous aura pour thème “Génerer de nouveaux clients” et se tiendra le jeudi 9 juillet de 14h00 à 15h00 en ligne. L’atelier sera animé par Benoit Morin, dirigeant fondateur d’Ima’go Les coûts d’acquisitions ont explosé ces dernières années et les cycles de ventes ont une tendance à s’allonger. Les prospects sont de plus en plus exigeants sur la valeur qu’ils souhaitent retirer de leurs achats. Lors de cet atelier nous verrons comment trouver des clients rapidement, identifier le bon canal, le bon discours auprès du bon interlocuteur et ainsi raccourcir le cycle de vente. Contenu : L’inbound VS l’outbound

Les ROI

Panorama des canaux d’acquisitions du moment

Les indicateurs de performances

Top 10 des bonnes pratiques à mettre en place maintenant EN LIGNE LANNION 22300 Lannion Côtes-d’Armor jeudi 9 juillet 2020 – 14h00 à 15h00

