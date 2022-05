Tourisme et Numérique #6 : La tech au service d’un tourisme responsable EN LIGNE Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tourisme et Numérique #6 : La tech au service d’un tourisme responsable EN LIGNE, 5 novembre 2020 11:00, Lannion. 5 et 12 novembre 2020 Sur place Gratuit – Sur inscription http://www.tourisme-et-numerique.bzh L’événement annuel breton pour les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique L’édition 2020 sera 100% digitale | sur 2 jours | GRATUITE ! Elle aura pour thème « Tourisme & Numérique for good! La tech au service d’un tourisme responsable ». Au programme : des webinaires inspirants et un concours de pitch! Les inscriptions seront ouvertes mi-septembre. Pour être informé.e de l’ouverture des inscriptions et du programme en avant-première, laissez nous vos coordonnées ! EN LIGNE LANNION 22300 Lannion Côtes-d’Armor jeudi 5 novembre 2020 – 11h00 à 12h00

Heure : 11:00 - 18:00

