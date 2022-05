L’ensemble vocal SperaCanta – La Création de Haydn Chapelle Sainte Anne Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L’ensemble vocal SperaCanta – La Création de Haydn Chapelle Sainte Anne, 28 mai 2022 20:30, Lannion. 28 mai – 26 juin Sur place Réservations sur le site d’en Mesure 22 : www.enmesure22.fr

Billetterie sur place

Tarifs :

– plein: 15 euros

– réduit : 12 euros (12 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

– gratuit : moins de 12 ans thalie.lorrain@gmail.com L’ensemble vocal SPERACANTA présente “La Création” – Oratorio de Haydn sous la direction musicale d’Aurélie Marchand. Solistes, 40 choristes et accompagnement piano Après le succès rencontré par les concerts des Chants de Noël américains en décembre 2021, l’ensemble vocal SperaCanta prépare actuellement La Création de Haydn avec :

– Aurélie Marchand (direction musicale)

– François-Xavier Kernin et Maïna Guillamet (piano)

– Aurélie Castagnol (soprano solo)

– Thibault Givaja (ténor solo)

– Ronan Airault (baryton solo)

– 40 choristes Les concerts auront lieu à la Chapelle Sainte-Anne de Lannion :

– samedi 28 mai à 20h30

– dimanche 29 mai à 17h

– samedi 25 juin à 20h30

