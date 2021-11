Lannion Chapelle Sainte Anne Côtes-d'Armor, Lannion L’ensemble vocal SPERACANTA dans « Noëls américains » Chapelle Sainte Anne Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

L’ensemble vocal SPERACANTA dans « Noëls américains » Chapelle Sainte Anne, 17 décembre 2021 20:30, Lannion. 17 et 18 décembre Sur place Participation libre Chant choral « EN MESURE 22 » présente en concert l’ensemble vocal SPERACANTA Direction musicale : Aurélie Marchand

Piano : François-Xavier Kernin Afin de fêter ensemble l’approche de Noël , l’ensemble vocal SperaCanta propose une balade musicale à travers des chants de Noël traditionnels américains et des » winters songs » ( chants d’hiver ) de Ola Gjeilo , un compositeur norvégien dont la musique est toute empreinte de délicatesse et de sérénité. Passe sanitaire et masque requis Chapelle Sainte Anne LANNION 22300 Lannion Côtes-d’Armor vendredi 17 décembre – 20h30 à 22h30

samedi 18 décembre – 15h00 à 17h00

samedi 18 décembre – 20h30 à 22h30

vendredi 17 décembre – 20h30 à 22h30

samedi 18 décembre – 15h00 à 17h00

samedi 18 décembre – 20h30 à 22h30