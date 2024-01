Vide-dressing goûter blues Brasserie Kerampont Lannion, dimanche 11 février 2024.

Vide-dressing goûter blues Brasserie Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 19:00:00

Vous trouvez le nom de l’événement un peu long? Pourtant on a réduit car au début c’était vide/troc/don dressing-goûter-blues-déguisé. Mais on s’est dit que c’était un peu trop.

Mais le programme reste dense !

– De 14h à 19h vide-troc-don dessing

Pour celleux qui souhaitent avoir un stand, les inscriptions c’est ici https://www.helloasso.com/…/vide-dressing-gouter-blues

– 15h-16h initiation aux danses blues avec Oanell et Elisa

– comme on est dans la période de mardi gras, venez donc prendre le goûter avec nous des crêpes, du chocolat chaud, des crêpes et.. ha oui des crêpes !

Et puis plein de petites surprises à base de déguisements… mais ça on vous en parlera un peu plus tard!

Pok de BéKasse

.

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne labekasse@ecomail.fr



