Visite de la distillerie Warenghem Route de Guingamp Lannion, lundi 5 février 2024.

Visite de la distillerie Warenghem Route de Guingamp Lannion Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05

fin : 2024-12-31

Ouvert toute l’année, pour plus de détail voir le site internet.

De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus ancienne distillerie de whisky de France et de déguster un breuvage de nombreuses fois primé.

.

Route de Guingamp Boutill

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne



L’événement Visite de la distillerie Warenghem Lannion a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose