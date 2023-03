Jour de Fête à Saumur (49) L’Annexe Saumur, 21 avril 2023, Saumur.

Jour de Fête à Saumur (49) Vendredi 21 avril, 20h30 L’Annexe Saumur NC

Gina, chanteuse à la gouaille sensuelle et provocatrice, nous entraîne dans un cabaret insolite, accompagnée de Léon, guitariste gavroche et Diego, dandy à la contrebasse.

https://www.youtube.com/watch?v=FOLnyt_MMzY

Vidéo : Steve Marchesse

L’Annexe Saumur 20 Rue du Puits Neuf, Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://annexe-saumur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 67 26 27 »}] [{« data »: {« author »: « jourdefete cabaret swing », « cache_age »: 86400, « description »: « Artiste: Jour de fu00eatenTitre: Maman Papa de Georges BrassensnRu00e9alisation: Steve Marchesse n(http://vimeo.com/user4901302)nAnimation: Olivier Ritznnhttp://www.jourdefete-cabaret.com/nnFacebook:nhttps://www.facebook.com/jourdefetemusique », « type »: « video », « title »: « Jour de Fu00eate – Maman Papa », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FOLnyt_MMzY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FOLnyt_MMzY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxLwAKeZMhz_HAs7-7mUS9A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=FOLnyt_MMzY »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T20:30:00+02:00 – 2023-04-21T22:30:00+02:00

2023-04-21T20:30:00+02:00 – 2023-04-21T22:30:00+02:00

cabaret swing

Photos : Sébastien Marqué – Graphisme : Pierre Doucin