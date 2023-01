Repair Café L’Annexe Penestin Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Repair Café L’Annexe, 9 février 2023, Penestin. Repair Café Jeudi 9 février, 18h00 L’Annexe

Atelier de réparation collective d’objets de la vie quotidienne. Possibilité d’apporter vos appareils électriques, électroménager, vêtements, bijoux pour une réparation à plusieurs. Atelier animé… L’Annexe 36 Rue du Port – Tréhiguier 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/repair-cafe-9-fevrier-2023-2490330.jpg »}] Atelier de réparation collective d’objets de la vie quotidienne. Possibilité d’apporter vos appareils électriques, électroménager, vêtements, bijoux pour une réparation à plusieurs.

Atelier animé par un groupe de bénévoles de l’association « Alternatives ». Repair Café – 9 février 2023

