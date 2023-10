Grand Conte Extraordinaire pour Enfants Tristes L’Annexe de Romainville Romainville, 29 mars 2024, Romainville.

Grand Conte Extraordinaire pour Enfants Tristes Vendredi 29 mars 2024, 15h00, 19h00 L’Annexe de Romainville Droit d’entrée – 5€

Les enfants Mandelbome, Victoire et Émile, perdent leurs parents dans des circonstances tragiques.

Les villageois confient les enfants à Croque-Mort. Ce personnage sinistre – non dénué de cupidité – va tout faire pour récupérer l’énorme diamant de la famille. Les enfants, eux, vont tout faire pour retrouver le trésor de leurs parents.

L'Annexe de Romainville 45 Av. de Verdun, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T15:00:00+01:00 – 2024-03-29T15:50:00+01:00

2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:50:00+01:00

Jeune Public Conte

Marie Charbonnier