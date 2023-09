Yalla – Texte de Sonia Ristic (éditions Lansmann) L’Annexe de Romainville Romainville, 7 décembre 2023, Romainville.

Yalla – Texte de Sonia Ristic (éditions Lansmann) 7 et 8 décembre L’Annexe de Romainville Droit d’entrée – 5€

Un adolescent palestinien et une soldate israélienne se font face à la frontière du Liban. L’adolescent a une pierre à la main, la soldate le tient en joue. Un instant de temps suspendu, pendant lequel on entend leurs monologues intérieurs entrecroisés.

L'Annexe de Romainville 45 Av. de Verdun, 93230 Romainville

2023-12-07T15:00:00+01:00 – 2023-12-07T16:10:00+01:00

2023-12-08T15:00:00+01:00 – 2023-12-08T16:10:00+01:00

