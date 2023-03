ATELIER ADO LEGO® Maisons et villas 1950 *NOUVEAUTÉ* L’annexe, 1 rue du printemps Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan

ATELIER ADO LEGO® Maisons et villas 1950 *NOUVEAUTÉ* L’annexe, 1 rue du printemps, 18 avril 2023, Royan. ATELIER ADO LEGO® Maisons et villas 1950 *NOUVEAUTÉ* Mardi 18 avril, 16h00 L’annexe, 1 rue du printemps 4,50 € , réservation obligatoire Dans les années 1950, Royan est devenue un véritable creuset de l’architecture moderne pour acquérir un style propre et unique. Après une présentation des villas emblématiques des années 1950, les jeunes sont invités à concevoir un projet d’habitation en utilisant les célèbres briques LEGO®. L’annexe, 1 rue du printemps 1 rue du printemps, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T16:00:00+02:00 – 2023-04-18T17:30:00+02:00

2023-04-18T16:00:00+02:00 – 2023-04-18T17:30:00+02:00 Ville de Royan, R.Riehl

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu L'annexe, 1 rue du printemps Adresse 1 rue du printemps, 17200 Royan Ville Royan Departement Charente-Maritime Age min 12 Age max 16 Lieu Ville L'annexe, 1 rue du printemps Royan

L'annexe, 1 rue du printemps Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

ATELIER ADO LEGO® Maisons et villas 1950 *NOUVEAUTÉ* L’annexe, 1 rue du printemps 2023-04-18 was last modified: by ATELIER ADO LEGO® Maisons et villas 1950 *NOUVEAUTÉ* L’annexe, 1 rue du printemps L'annexe, 1 rue du printemps 18 avril 2023 1 rue du printemps Royan L'annexe Royan

Royan Charente-Maritime