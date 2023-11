Les Hivern’Halles LANNEMEZAN Lannemezan, 23 décembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Venez commencer les fêtes de fin d’année avec nous.

Comme à chaque édition les producteurs locaux seront là pour que l’on puisse se régaler.

Huitres, porc noir de Bigorre, gâteau à la broches, raclette – fromager.

Rendez-vous à midi avec ta combi ski vintage..

2023-12-23 12:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. .

LANNEMEZAN à la Halle aux Légumes

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and start the festive season with us.

As in previous years, local producers will be on hand to treat you.

Oysters, Bigorre black pork, brochette cake, raclette – cheese maker.

See you at noon with your vintage ski suit.

Venga y empiece las fiestas con nosotros.

Como en años anteriores, los productores locales estarán a su disposición para agasajarle.

Ostras, cerdo negro de Bigorre, tarta brocheta, raclette – quesera.

Nos vemos a mediodía con su traje de esquí de época.

Beginnen Sie mit uns die Vorweihnachtszeit.

Wie bei jeder Ausgabe werden die lokalen Produzenten anwesend sein, damit wir uns verwöhnen lassen können.

Austern, schwarzes Bigorre-Schwein, Spießkuchen, Raclette – Käser.

Wir treffen uns um 12 Uhr mit deinem Vintage-Skianzug.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65