Repas des Seniors LANNEMEZAN Lannemezan, 7 décembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale de Lannemezan organise le traditionnel repas de Noël réservé aux seniors.

Au programme : jeux de carte et de société animée par l’association Flamenco el Duende y los Baldes.

Renseignements et inscriptions avant le 1er décembre : CCAS 308, rue Alsace Lorraine ou au 05 62 99 13 25.

Transport le Bandoulier possible..

LANNEMEZAN à la salle des fêtes

To mark the festive season, Lannemezan’s Centre Communal d’Action Sociale is organizing the traditional Christmas lunch for senior citizens.

On the program: card and board games, hosted by the Flamenco el Duende y los Baldes association.

Information and registration before December 1: CCAS 308, rue Alsace Lorraine or 05 62 99 13 25.

Bandoulier transport available.

Con motivo de las fiestas, el Centro Comunal de Acción Social de Lannemezan organiza la tradicional comida de Navidad para las personas mayores.

En el programa: juegos de cartas y de mesa a cargo de la asociación Flamenco el Duende y los Baldes.

Información e inscripciones antes del 1 de diciembre: CCAS 308, rue Alsace Lorraine o 05 62 99 13 25.

Transporte Bandoulier disponible.

Anlässlich der Feiertage zum Jahresende organisiert das Centre Communal d’Action Sociale de Lannemezan das traditionelle Weihnachtsessen für Senioren.

Auf dem Programm stehen Karten- und Gesellschaftsspiele, die von der Vereinigung Flamenco el Duende y los Baldes moderiert werden.

Informationen und Anmeldungen bis zum 1. Dezember: CCAS 308, rue Alsace Lorraine oder unter 05 62 99 13 25.

Transport le Bandoulier möglich.

