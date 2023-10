Octobre Rose : Marche LANNEMEZAN Lannemezan, 14 octobre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Une marche de 7km ouverte à toutes et à tous pour soutenir la recherche médicale contre le cancer du sein. Avec la participation des salles de sports.

Participation de 5€ à l’inscription qui sera reversée pour la recherche. Une collation sera offerte à l’arrivée prévue au stade..

2023-10-14 14:00:00

LANNEMEZAN Place de la poste

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



A 7km walk open to all in support of medical research into breast cancer. With the participation of sports halls.

Registration fee of 5? to be donated to research. A snack will be offered at the finish line at the stadium.

Marcha de 7 km abierta a todos en apoyo de la investigación médica sobre el cáncer de mama. Con la participación de pabellones deportivos.

Habrá una cuota de inscripción de 5?, que se donará a la investigación. Se servirá un tentempié en la línea de meta del estadio.

Ein 7 km langer Marsch, an dem alle teilnehmen können, um die medizinische Forschung gegen Brustkrebs zu unterstützen. An der Veranstaltung nehmen auch Sporthallen teil.

Die Teilnahmegebühr von 5 ? wird für die Forschung gespendet. Bei der Ankunft im Stadion wird ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65