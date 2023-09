Les Lundi de l’Eco : Restart ou un évènement qui s’adresse aux créateurs et repreneurs d’entreprises LANNEMEZAN Lannemezan, 25 septembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

La Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (CCPL) organise en septembre, octobre, novembre et décembre les Lundis de l’Eco. QuéSaCo ? Un temps dédié aux entrepreneurs du territoire, petits ou grands, implantés depuis des années ou en phase d’émergence en partenariat notamment avec la CCI et Pôle Emploi.

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? De la simple idée à la post création cet évènement est fait pour vous ! Dans le cadre de la semaine de la Création/Reprise d’entreprise la CCPL s’associe à Pôle emploi pour réunir sur un même plateau, à la salle des fêtes de Lannemezan, l’ensemble des structures qui peuvent vous aider à monter et financer votre projet. Région Occitanie, Chambres consulaires, Kanopée, Initiative Pyrénées, l’Agence des Pyrénées… Ils seront là pour vous aiguiller !.

2023-09-25 09:00:00 fin : 2023-09-25 13:30:00. .

LANNEMEZAN Rue des Artistes

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



In September, October, November and December, the Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (CCPL) organizes Lundis de l?Eco. WHAT? A time dedicated to local entrepreneurs, large and small, long-established or emerging, in partnership with the CCI and Pôle Emploi.

Would you like to set up or take over a business? From a simple idea to post-creation, this is the event for you! As part of the « Semaine de la Création/Reprise d?entreprise », the CCPL is joining forces with Pôle Emploi to bring together on the same stage, at the Salle des Fêtes in Lannemezan, all the structures that can help you set up and finance your project. Région Occitanie, Chambres consulaires, Kanopée, Initiative Pyrénées, Agence des Pyrénées? They’ll be there to guide you!

La Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (CCPL) organiza los Lunes Ecológicos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿En qué consiste? Un tiempo dedicado a los empresarios de la región, grandes y pequeños, establecidos desde hace muchos años o emergentes, en colaboración con la CCI y Pôle Emploi.

¿Quiere crear o retomar una empresa? Desde una simple idea hasta después de la creación, ¡éste es su evento! En el marco de la Semana de la creación y la adquisición de empresas, la CCPL se asocia con Pôle Emploi para reunir en la Sala de Fiestas de Lannemezan a todos los organismos que pueden ayudarle a crear y financiar su proyecto. Región de Occitanie, cámaras consulares, Kanopée, Initiative Pyrénées, Agence des Pyrénées? Estarán allí para ayudarle

Die Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (CCPL) organisiert im September, Oktober, November und Dezember die Lundis de l’Eco (Öko-Montage). Was ist das? Diese Zeit ist den Unternehmern der Region gewidmet, ob groß oder klein, seit Jahren etabliert oder in der Entstehungsphase, und wird insbesondere in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (CCI) und der Arbeitsagentur (Pôle Emploi) organisiert.

Sie möchten ein Unternehmen gründen oder übernehmen? Von der einfachen Idee bis zur Nachgründung ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie! Im Rahmen der Woche der Unternehmensgründung und -übernahme vereint die CCPL in Zusammenarbeit mit Pôle Emploi im Festsaal von Lannemezan alle Strukturen, die Ihnen bei der Gründung und Finanzierung Ihres Projekts helfen können, auf einer Bühne. Die Region Okzitanien, die Kammern, Kanopée, Initiative Pyrénées, die Agentur der Pyrenäen? Sie werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65