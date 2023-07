Marché de Producteurs Locaux LANNEMEZAN Lannemezan, 12 août 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Marché de producteurs locaux, de quoi faire le plein de bons produits.

Organisé en partenariat avec l’Association des Commerçants et Artisans de Lannemezan.

2023-08-12 09:00:00 fin : 2023-08-12 13:00:00. .

LANNEMEZAN Place des Droits de l’Homme et Place de la République

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Local producers’ market, where you can stock up on good produce.

Organized in partnership with the Association des Commerçants et Artisans de Lannemezan

Mercado de productores locales, con muchos y buenos productos para elegir.

Organizado en colaboración con la Association des Commerçants et Artisans de Lannemezan

Markt mit lokalen Erzeugern, auf dem man sich mit guten Produkten eindecken kann.

Organisiert in Zusammenarbeit mit der Association des Commerçants et Artisans de Lannemezan (Vereinigung der Händler und Handwerker von Lannemezan)

