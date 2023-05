Vide Grenier LANNEMEZAN, 29 mai 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Installation à partir de 6h. Choix en intérieur ou en extérieur.

Pas de prêt de table. 2,5 euros le mètre linéaire

Restauration et buvette sur place.

Inscriptions au 06 75 12 37 57 ou 06 14 81 85 08.

2023-05-29 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-29 17:00:00. .

LANNEMEZAN à l’Espace du Nébouzan

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Installation from 6am. Choice of indoor or outdoor.

No loan of table. 2,5 euros per linear meter

Catering and refreshments on site.

Registration at 06 75 12 37 57 or 06 14 81 85 08

Instalación a partir de las 6h. Elección de interior o exterior.

No hay préstamo de mesas. 2,5 euros por metro lineal

Catering y refrescos in situ.

Inscripción en el 06 75 12 37 57 o 06 14 81 85 08

Aufbau ab 6 Uhr. Wahl zwischen Innen- und Außenbereich.

Keine Ausleihe von Tischen. 2,5 Euro pro laufendem Meter

Essen und Trinken vor Ort.

Anmeldungen unter 06 75 12 37 57 oder 06 14 81 85 08

