Karaoké Night 24. place de la volaille Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Karaoké Night 24. place de la volaille, 16 juin 2023, Lannemezan. Venez montrer votre talent en chant.

Soirée Karaoké, tous styles de musique …

Réservations obligatoires : 06 13 06 62 11 – 05.62.49.24.05..

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

24. place de la volaille LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and show your singing talent.

Karaoke evening, all styles of music ?

Reservations required: 06 13 06 62 11 – 05.62.49.24.05. Ven y demuestra tu talento cantando.

Noche de karaoke, todos los estilos de música ?

Reserva obligatoria: 06 13 06 62 11 – 05.62.49.24.05. Kommen Sie und zeigen Sie Ihr Gesangstalent.

Karaoke-Abend, alle Musikstile?

