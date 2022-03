“L’année de la santé” – Gérald Kierzek Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 12 avril 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

EUR La pandémie du Coronavirus a bouleversé la France et le secteur de la médecine. Par ailleurs, les sujets d’actualité et les scandales, réels ou supposés, se multiplient dans le monde de la santé et des médias. Chloroquine, lévothyrox, homéopathie, vaccins ou encore canicule et urgences débordées ! Autant d’éclairages à apporter pour trier le bon grain de l’ivraie, mieux comprendre pour mieux se soigner. Tels sont les objectifs du dernier ouvrage du Dr Gérald Kierzek et de sa conférence.

Gérald Kierzek est médecin hospitalier, urgentiste et médecin du Groupe TF1/LCI. Il est chroniqueur santé tous les matins sur LCI et anime l’émission En plein Forme le samedi et le dimanche sur LCI Canal 26. Auteur d’ouvrages Santé grand public, notamment 101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences, Ayez les bons réflexes, il intervient régulièrement sur les chaînes pour décrypter l’actualité médicale et prodiguer ses conseils accessibles à tous. Il a été très souvent invité sur de nombreux plateaux TV lors du confinement en mars et avril 2020.

Venez assister à la conférence de Gérald Kierzek “L’année de la santé”, le mardi 12 avril à 18h30 au théâtre municipal !

