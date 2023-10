Trail Blanc d’Issarbe Lanne-en-Barétous, 11 février 2024, Lanne-en-Barétous.

Lanne-en-Barétous,Pyrénées-Atlantiques

Trail Blanc d’Issarbe, organisée conjointement par Eric Alçacèbe, l’Association des Parents d’Elèves de l’école et la Mairie de Lanne en Barétous.

Réservation en ligne.

2 parcours :

– 9km / 250 m+

-14 km / 550 m+.

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . .

Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Trail Blanc d’Issarbe, organized jointly by Eric Alçacèbe, the Parents Association of the school and the Town Hall of Lanne en Barétous.

Reservation on line.

2 courses

– 9km / 250 m+ (9.5 miles)

-14 km / 550 m+ (9 miles)

Trail Blanc d’Issarbe, organizado conjuntamente por Eric Alçacèbe, la Asociación de Padres de Alumnos de la escuela y el Ayuntamiento de Lanne en Barétous.

Reserva en línea.

2 rutas

– 9km / 250 m+ (9,5 millas)

-14 km / 550 m+

Trail Blanc d’Issarbe, gemeinsam organisiert von Eric Alçacèbe, der Elternvereinigung der Schule und dem Rathaus von Lanne en Barétous.

Reservierung online.

2 Strecken

– 9 km / 250 m+

-14 km / 550 m+

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn